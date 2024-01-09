Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Alam Ganjar Sebut Banyak Potensi Industri Lahir dari Tangan Pelajar

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |20:20 WIB
Alam Ganjar Sebut Banyak Potensi Industri Lahir dari Tangan Pelajar
Alam Ganjar di Yogyakarta (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

YOGYAKARTA - Muhammad Zinedine Alam Ganjar menilai, banyak potensi industri yang berkembang dan lahir dari tangan pelajar. Menurutnya, hal tersebut dapat melahirkan inovasi yang cukup potensial untuk dikembangkan dan menguntungkan secara bisnis.

Hal itu terungkap saat putra Capres 2024 nomor urut 3 Ganjar Pranowo tersebut nongkrong bareng dengan para pengikut Instagram-nya di Yogyakarta, pada Selasa (9/1/2024).

"Cukup kreatif dan salah satu industri yang tadi ada tuh Wiranti Teh di mana mereka mengkombinasikan rempah-rempah dan minuman modern seperti teh coklat kopi dan lain sebagainya cukup menarik sih segmennya bagaimana mereka bisa memodernisasi hal-hal yang sebenarnya cukup tradisional di Indonesia," kata Alam di JRNY Coffee and Records, Depok, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta.

Namun dari segundang inovasi yang lahir, Alam menilai, masih banyak persoalan dan tantangan yang timbul, salah satunya yakni akses terkait legalitas.

Menurutnya, apabila regulasi terhadap akses tersebut dipermudah, Alam yakin akan banyak minat pelajar yang terjun langsung menjadi pelaku industri di masa depan.

"Banyak denger curhatan dari para pelaku industri yang punya kendala terkait akses legalitas. Sistem sudah ada cuman kualitas dari sistem itu yang perlu dibenahi misalkan ada website atau aplikasi," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
