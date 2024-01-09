Nongkrong Bareng Followers IG di Yogyakarta, Alam Ganjar Dapat Banyak Cerita

YOGYAKARTA - Putra Capres 2024 nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar mengajak para pengikutnya di Instagram untuk nongkrong bareng di Yogyakarta pada Selasa (9/1/2024).

Ajakan ini bermula saat Alam mengajak followers-nya untuk berkumpul bersama melalui tautan yang dirinya posting di story Instagram. Postingan tersebut direspons oleh pengikutnya yang berdomisili di Yogyakarta.

Mayoritas pengikutnya merupakan perempuan yang berprofesi sebagai pelajar. Antusias tersebut disambut baik oleh para pengikut Alam di Instagram.

"Semalam aku coba kabarin temen-temen followers-ku di Instagram dan ngajak mereka main bareng dengan cara mereka ngisi daftar kehadiran di link yang sudah aku buat di story. Ternyata banyak yang antusias dan akhirnya kita ketemu di sini, kita main dan ngobrol banyak," kata Alam di JRNY Coffee and Records, Depok, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Alam banyak mendapatkan cerita tentang keseharian pengikutnya di Yogyakarta. Selain belajar, mayoritas dari mereka ada seorang surviver yang merantau dari daerah. Sehingga tak sedikit dari mereka yang mencoba bertahan hidup dengan cara menjadi pelaku industri.

"Mereka banyak cerita tentang keseharian mereka di Jogja, rata-rata pelajar yang merantau kuliah di sini dan mereka surviver menjadi seorang pelaku usaha yang mayoritas industri food and beverage," ungkap Alam.

Alam melihat, banyak potensi industri yang berkembang dan lahir dari tangan pelajar, sehingga hal tersebut melahirkan inovasi yang cukup potensial untuk dikembangkan dan menguntungkan secara bisnis.

"Cukup kreatif dan salah satu industri yang tadi ada tuh Wiranti Teh di mana mereka mengkombinasikan rempah-rempah dan minuman modern seperti teh coklat kopi dan lain sebagainya cukup menarik sih segmennya bagaimana mereka bisa memodernisasi hal-hal yang sebenarnya cukup tradisional di Indonesia," tuturnya.

Namun dari segundang inovasi yang lahir, Alam menilai, masih banyak persoalan dan tantangan yang timbul, salah satunya yakni akses terkait legalitas.

Menurutnya, apabila regulasi terhadap akses tersebut dipermudah, Alam yakin akan banyak minat pelajar yang terjun langsung menjadi pelaku industri di masa depan.