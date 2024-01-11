Alam Ganjar Sambangi Gunungkidul, Dukung Pariwisata Terus Berkembang

GUNUNGKIDUL - Putra calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo, Muhamad Zinedine Alam Ganjar mengunjungi Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Rabu 10 Januari 2024, malam.

Alam menyempatkan diri untuk melarisi UMKM jajanan bakso bakar sembari ngobrol dengan gen z. Sebagai daerah pariwisata, Alam mendukung pengembangan pariwisata di Gunungkidul agar terus maju dan dapat terus berkembang.

BACA JUGA: Cerita Haru Ganjar Pranowo saat Mewisuda Lulusan SMK

Alam menyempatkan diri untuk membeli bakso bakar yang ada di taman kuliner yang merupakan sebuah area UMKM di Gunungkidul.

Selain itu, Alam juga menyapa para kaula muda dan mengajak mereka untuk mengobrol sembari menikmati bakso bakar.

BACA JUGA: Alam Ganjar Bersama Pemuda Karang Taruna Diskusi soal Kondisi Gunungkidul

Alam ganjar pun mengaku senang dengan perkembangan pariwisata khususnya di Gunungkidul sebab masih memiliki panorama alam yang begitu asri dan indah.

Dirinya terus mendorong pengembangan pariwisata tak hanya di lokasi pariwisatanya saja melainkan diberbagai sektor lainnya.