Ganjar Nginep di Rumah Warga, Ada Nilai Penghormatan pada Tamu

TEGAL - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Ganjar Pranowo mengungkapkan berbagai kebijakan yang pernah ia lakukan selama 10 tahun menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo kepada awak media pada Rabu (10/1/2024) malam saat menginap di rumah kediaman salah seorang warga Waidah (55) di Jalan Arjuna, RT02/RW03 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah.

Waidah adalah seorang guru honorer SMP 5 Tegal. Dia merupakan ibu tunggal dari Fikri Haikal, alumni SMKN Jateng Semarang angkatan tahun 2017. Fikri saat ini diketahui tengah bekerja pada perusahaan farmasi di Jakarta. Berkat anaknya, Waidah dapat merenovasi rumah yang malam ini ditumpangi Ganjar Pranowo menginap.

"Sebenernya kalau dulu konsepnya, waktu gubernur itu, satu serap aspirasi, dua kita mencari, mohon maaf, di keluarga yang agak ada masalah. Jadi ada intel kita kerja. Kadang-kadang saya dulu datang ke satu rumah. Ternyata dia itu punya mimpi besar rumahnya ingin diperbaiki," ujar Ganjar Pranowo.

Dalam setiap kegiatan menginap di rumah warga, Ganjar Pranowo mengaku selalu merasa terharu.

"Maaf, jauh lebih jelek dari ini (rumah sederhana Waidah). Kadang-kadang saya agak terharu ada dua hal, bukan karena fisik rumahnya, itu kamar terbaiknya itu dipakai untuk saya, dia pindah. Value apa yang kita dapatkan, adalah penghormatan terhadap tamu," kata Ganjar Pranowo.