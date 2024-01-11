Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Khofifah Dukung Prabowo-Gibran, Ganjar Pranowo: Kita Tidak Khawatir

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |17:50 WIB
Khofifah Dukung Prabowo-Gibran, Ganjar Pranowo: Kita Tidak Khawatir
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

TEGAL - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku dirinya dan Mahfud MD tak khawatir atas bergabungnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Sebagaimana diketahui, Khofifah ditunjuk sebagai Dewan Pengarah TKN sekaligus Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Prabowo-Gibran. 

“Kita tetap confident. Membangun kekuatan dan bertemu rakyat. Jadi, tidak khawatir,” kata Ganjar di Tegal, Jawa Tengah, Kamis (11/1/2024).

Ganjar mengatakan dirinya dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud bukan kubu yang mudah khawatir. Lewat kekuatan masyarakat, pihaknya akan solid dan bekerja demi mengambil suara di Jawa Timur.

Oleh karenanya, Tim Pemenangan Daerah di Jawa Timur juga akan terus bergerak. Ganjar lantas mengingatkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat HUT ke-51 PDI Perjuangan, di mana seluruh kader dan tim harus bekerja turun ke lapangan menemui akar rumput.

“Dari fraksi turun, dari teman-teman di DPRD turun, di cabang dan ranting turun ke lapangan,” jelas Ganjar.

Halaman:
1 2
      
