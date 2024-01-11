Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Silaturahmi ke Ponpes Tertua di Madura, Mahfud MD: Waktu Kecil Ayah Sering Mengajak ke Sini

Irfan Maulana , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |12:49 WIB
Silaturahmi ke Ponpes Tertua di Madura, Mahfud MD: Waktu Kecil Ayah Sering Mengajak ke Sini
Mahfud MD kunjungi Ponpes Al Hamidy Banyuanyar (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD silaturahmi ke Pondok Pesantren Al Hamidy Banyuanyar, Palengaan, Pamekasan, Jawa Timur, Kamis (11/1/2024).

Ternyata, Mahfud memiliki kenangan tersendiri di Ponpes Banyuanyar. Sebab, Mahfud dan Sang Ayah, Mahmodin, sering datang ke Ponpes Banyuanyar tersebut.

"Dulu waktu saya kecil sering ke sini bersama ayah saya," kata Mahfud.

Ia menerangkan, Al Hamidy Banyuanyar tidak cuma pondok pesantren terbesar di Pulau Madura. Tapi, merupakan ponpes tertua yang sudah berdiri sejak 1787.

Mahfud menyampaikan, kedatangan kali ini dilakukannya dalam rangka silaturahmi dan mengenang masa lalu. Jadi, kedatangan Mahfud memang tidak terkait politik.

"Jadi, ini silaturahim biasa, tidak ada urusan dengan politik, silaturahim itu lebih penting," ujar Mahfud.

