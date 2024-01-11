Siti Atikoh Diserbu Warga, Berebut Foto Bareng di Angkringan Palembang

JAKARTA - Istri Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, diserbu warga yang antusias bertemu dengannya saat ingin makan malam di Angkringan Bang Joe, Jalan Slamet Riady, II Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (11/1/2024).

Berdasarkan pantauan, awalnya Atikoh bergegas dari hotel tempat dirinya menginap untuk makan malam.

Kemudian setibanya di lokasi, tampak sudah ratusan warga berkumpul di sekitar lokasi angkringan. Mereka meneriakan nama Ganjar Pranowo, Mahfud MD hingga Atikoh sendiri.

"Pak Ganjar, Pak Mahfud, ibu, ibu Atikoh," pekik warga.

Atikoh pun turun dari kendaraan yang ia tumpangi dan menyapa warga yang menyambutnya secara antusias dan riuh. Warga berebut untuk bersalaman dengan Atikoh kemudian meminta untuk berswafoto.

Dengan ramah Atikoh kemudian meladeni satu persatu warga yang memintanya untuk bersalaman dan berswafoto.

Kemudian tiba di Angkringan, Atikoh tetap saja dihampiri warga.

"Bu, foto sini bu," kata warga.

"Iya ayo hehe," jawab Atikoh.

"Pak Ganjarnya mana bu?," tanya lagi warga.

"Enggak ada, bapaknya tadi lagi di Jakarta," tutur Atikoh.