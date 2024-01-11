Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Siti Atikoh Diserbu Warga, Berebut Foto Bareng di Angkringan Palembang

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |23:04 WIB
Siti Atikoh Diserbu Warga, Berebut Foto Bareng di Angkringan Palembang
Siti Atikoh diserbu warga Palembang (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Istri Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, diserbu warga yang antusias bertemu dengannya saat ingin makan malam di Angkringan Bang Joe, Jalan Slamet Riady, II Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (11/1/2024).

Berdasarkan pantauan, awalnya Atikoh bergegas dari hotel tempat dirinya menginap untuk makan malam.

Kemudian setibanya di lokasi, tampak sudah ratusan warga berkumpul di sekitar lokasi angkringan. Mereka meneriakan nama Ganjar Pranowo, Mahfud MD hingga Atikoh sendiri.

"Pak Ganjar, Pak Mahfud, ibu, ibu Atikoh," pekik warga.

Atikoh pun turun dari kendaraan yang ia tumpangi dan menyapa warga yang menyambutnya secara antusias dan riuh. Warga berebut untuk bersalaman dengan Atikoh kemudian meminta untuk berswafoto.

Dengan ramah Atikoh kemudian meladeni satu persatu warga yang memintanya untuk bersalaman dan berswafoto.

Kemudian tiba di Angkringan, Atikoh tetap saja dihampiri warga.

"Bu, foto sini bu," kata warga.

"Iya ayo hehe," jawab Atikoh.

"Pak Ganjarnya mana bu?," tanya lagi warga.

"Enggak ada, bapaknya tadi lagi di Jakarta," tutur Atikoh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement