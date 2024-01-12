Menangkan Ganjar-Mahfud, Ribuan Warga Pekalongan Bersholawat Bersama Gus Ali Gondrong

PEKALONGAN – Relawan Sahabat Ganjar DPC Kabupaten Pekalongan mengemakan Sholawat Kebangsaan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Presiden 2024, bersama Gus Ali Gondrong Pendiri Mafia Sholawat.

Kegiatan itu dihadiri ribuan masyarakat di Lapangan Kebonagung Kaben, Kebon Agung, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalonga, Jawa Tengah, Jumat (12/1/2024).

Ribuan warga Kabupaten Pekalongan, dan bergagai Kabupaten di Jawa Tengah memenuhi lapangan Kebonagung Kajen Pekalongan, Jawa Tengah untuk bersholawat bersama sambil mendoakan Ganjar Mahfud Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Acara tersebut dihadiri oleh pendiri mafia sholawat Gus Ali Gondrong, tokoh ulama lokal Dr. KH. Sabilal Rosyad, MSI, tokoh Habaib seperti Habib Ahmad Bin Hasan Alaydrus dan puluhan alim ulama Kabupaten Pekalongan.

Ini menjadi bukti para alim ulama mendukung dan medoakan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada tahun 2024.

“Alhamdulillah saya selaku ulama lokal ucapkan terima kasih Relawan Sahabat Ganjar mengadakan Sholawat Kebangsaan bersama Gus Ali Gondrong,”ujar Tokoh ulama lokal Kabupaten Pekalongan KH. Sabilal Rosyad, dalam tausiyahnya

“Dan mari kita bersama sama bermunajat bersama kepada Allah Ta’ala, karena ada salah satu dari orang tua kita akan mengabdikan diri nya untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden yaitu bapak Ganjar dan Mahfud MD kita doakan keduanya dapat menang, amin ya robbal alamin,”lanjutnya.

Kehadirian Gus Ali Gondrong menambah semangat dari jamaah yang hadir untuk bersholawat bersama. Gus Ali Gondrong pun mengajak masyarakat untuk menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Padamu Negri dan Yalal Waton bersama sama.

Gus Ali Gondrong, mengisi Tausiyah dalam acara Sholawat Kebangsaan. Gus Ali pun berdoa semoga hajat malam hari ini dapat diqabul dan khususnya hajat Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dapat menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia.

“Mudahan Mudahan berkumpulnya kita bersama berdoa dan hajat kita di qabul Allah Ta’ala,” ucap pendiri mafia sholawat Gus Ali Gondrong.

"Dengan membaca sholawat mudah mudahan doa dan hajat kita hajat calon presiden dan wakil presiden kita bapak Ganjar dan Mahfud MD mudah mudahan di qabul Allah Ta’ala doa kita bersama di qabul Allah Ta’ala,”pungkasnya.