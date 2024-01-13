Peristiwa 13 Januari: Gempa El Salvador Memakan Ratusan Nyawa

JAKARTA – Berbagai peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 13 Januari. Sebut saja perang revolusi Prancis hingga kapal Costa Concordia Kandas di perairan Italia.

Selain peristiwa-peristiwa itu, masih ada sejumlah momen bersejarah lainnya.

Okezone merangkum beberapa peristiwa yang terjadi pada 13 Januari sebagaimana dikutip dari laman Wikipedia, Senin (13/1/2020)

Galilelo Menemukan Satelit Callisto

Astronom dan fisikawan Italia Galileo Galilei menemukan Callisto yang merupakan satelit planet Jupiter pada 1610. Callisto merupakan satelit terbesar ketiga di Tata Surya dan terbesar kedua di sistem Jupiter setelah Ganymede.

Diameter Callisto kurang lebih sekitar 99% diameter planet Merkurius, tetapi massanya hanya sekitar sepertiganya. Berdasarkan jarak, ia adalah satelit Galileo keempat dari Jupiter, dengan jari-jari orbit sekitar 1.880.000 Km.

Satelit ini tidak ikut serta dalam resonansi orbit yang memengaruhi tiga satelit Galileo lainnya—Io, Europa, dan Ganymede—dan akibatnya tidak mengalami pemanasan pasang surut.

Perang Revolusi Prancis

Perang Revolusi Prancis adalah serangkaian konflik besar dari 1792 sampai 1802 antara pemerintahan revolusi Prancis dan beberapa negara Eropa.

Ditandai dengan semangat revolusioner Prancis dan inovasi militer, perang ini menyaksikan kemenangan Pasukan Revolusi Prancis yang mengalahkan sejumlah koalisi yang menentang mereka dan memperluas kekuasaan Prancis ke Negara Rendah, Italia, dan Rheinlandia.

Perang ini melibatkan jumlah tentara yang besar, terutama karena penerapan pengerahan massa modern.

Perang Revolusi Prancis umumnya dibagi antara perang Koalisi Pertama (1792-1797) dan Koalisi Kedua (1798-1801), walaupun Prancis sedang berperang dengan Kerajaan Britania Raya terus 1793-1802.

BACA JUGA: Macron Pilih Gabriel Attal Jadi PM Prancis Termuda Usia 34 Tahun

Permusuhan berhenti dengan Persetujuan Amiens tahun 1802, tetapi konflik segera dimulai lagi dengan dimulainya Peperangan era Napoleon.

Perjanjian Amiens biasanya dianggap sebagai penanda akhir dari Perang Revolusi Prancis, tetapi peristiwa lain sebelum dan sesudah 1802 telah diusulkan untuk menjadi titik awal dari Perang Napoleon.

Kedua konflik tersebut bersama-sama membentuk apa yang kadang-kadang disebut sebagai "Perang Besar Prancis".