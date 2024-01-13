Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar-Mahfud Bagikan Makan Siang Gratis, Ojol di Mataram Senang, Bisa Hemat

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |20:13 WIB
Relawan Ganjar-Mahfud Bagikan Makan Siang Gratis, Ojol di Mataram Senang, Bisa Hemat
Relawan Ganjar-Mahfud bagikan makanan gratis untuk ojol (Foto: Ist)
MATARAM - Relawan Ganjar-Mahfud Nusa Tenggara Barat (NTB) berinisiatif membagikan makanan dan minuman secara cuma-cuma kepada pengemudi ojek online (ojol) di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Mataram Timur.

Kegiatan yang dikenal dengan nama "Jumat Berkah," menjadi bagian terjadwal dari upaya yang dilakukan oleh Santri Dukung Ganjar (SDG), sebagai bagian dari relawan Ganjar-Mahfud NTB.

Tujuan utama dari program ini adalah membantu para pengemudi ojol agar dapat menghemat uang yang seharusnya digunakan untuk membeli makan siang. Makanan dan minuman dibagikan setelah Sholat Jumat yang kebetulan juga memasuki jam makan siang.

Menurut Koordinator Wilayah SDG NTB dan relawan Ganjar-Mahfud NTB, Haerul Fahri, kegiatan ini sejalan dengan pendekatan yang dekat dengan masyarakat yang diterapkan oleh Ganjar Pranowo.

"Mereka tidak perlu lagi mengeluarkan budget untuk makan siang mereka," kata Haerul Fahri, relawan Ganjar-Mahfud NTB sekaligus Koordinator Wilayah SDG NTB pada Jumat 12 Januari 2024.

Meskipun hanya berupa makan siang, Haerul menyatakan bahwa respons positif diterima dengan baik oleh para pengemudi ojol di Mataram. Ia berharap bahwa "Jumat Berkah" tidak hanya memberikan bantuan makanan, tetapi juga memberikan manfaat lebih besar, seperti menciptakan momen kebersamaan bagi para ojol di pangkalan mereka.

"Ini kegiatan yang rutin dari kami, mengikuti jejak Pak Ganjar Pranowo yang sangat dekat dengan rakyat. Mendengarkan rakyat di akar rumput menjadi nilai-nilai yang kita bawa," tuturnya.

Pihaknya berharap dengan Jumat Berkah ini, para ojol tidak hanya mengantarkan makanan untuk pemesannya. Namun, juga mendapatkan manfaat dari bantuan yang diberikan, sehingga mereka bisa menikmati makan siang bersama di pangkalan mereka.

