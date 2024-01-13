Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sandiaga Pastikan Tak Ada Kader PPP yang Membelot dari Ganjar-Mahfud

Eris Utomo , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |06:01 WIB
Sandiaga Pastikan Tak Ada Kader PPP yang Membelot dari Ganjar-Mahfud
Sandiaga di Banyuwangi (Foto: Eris Utomo)
A
A
A

BANYUWANGI - Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Sandiaga Uno berkunjung ke Pondok Pesantren Al-imaratul Mustaqimah, Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat (12/1/2024) malam. Ia bernostagia dari kunjungan pertama saat Pilpres pada 2019 silam.

Sandiaga memberikan signal ajakan kepada pondok pesantren yang dikunjunginya turut memenangkan Ganjar Mahfud sebagai presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 melalu PPP.

Kehadiran Sandiaga di Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi disambut langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-imaratul Mustaqimah, KH Ali Hasan Kafrawi dan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dalam kunjungannya kali ini, Dandiaga tidak banyak menyampaikan hal tentang politik, terlebih tentang pemilihan presiden dan wakil presiden.

Sandiaga lebih menggunakan kapasitasnya sebagai Menparekraf dengan membahas wisata religi di Indonesia/ khususnya potensi yang ada di Banyuwangi.

Halaman:
1 2
      
