HOME NEWS JATIM

Kampanye di Jatim, Ganjar Pranowo Targetkan Raih Suara 60 Persen

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |01:30 WIB
Ganjar di Jatim (Foto: Ist)
Ganjar di Jatim (Foto: Ist)
JOMBANG - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo membeberkan target suara di Jawa Timur. Ganjar mengatakan, pihaknya menargetkan perolehan suara 60 persen untuk Jawa Timur.

"Targetnya sih kalau saya tanya ke kawan-kawan 60 persen," kata Ganjar di Pondok Tahfid Hamalatul Quran, Jombang, Jawa Timur, Jumat (12/1/2024).

Meskipun, Ganjar mengakui untuk mencapai target tersebut bukanlah hal mudah. Ia pun lantas mengajak para pendukungnya untuk bekerjasama.

"Memang kami paham ini tidak gampang. Ini butuh kerja yang serius, butuh kerja sama, koordinasi yang bagus gitu untuk membaca data dengan tepat dan mengikuti dinamika," ujarnya.

