HOME NEWS JATIM

Menangkan Ganjar-Mahfud, Sandiaga Beri Pelatihan UMKM untuk Emak-Emak Pasuruan

Jaka Samudra , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |05:53 WIB
Menangkan Ganjar-Mahfud, Sandiaga Beri Pelatihan UMKM untuk Emak-Emak Pasuruan
Sandiaga Uno beri pelatihan UMKM ke emak-emak Pasuruan (Foto: Jaka Samudra)
A
A
A

PASURUAN - Dewan Pakar TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Sandiaga Uno berkampanye dengan cara memberi pelatihan packaging pada emak-emak pelaku UMKM di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (12/1/2024).

Pelatihan ini mendapat respons positif peserta. Bahkan, mereka siap memenangkan Capres dan Cawapres nomor urut 3 yang di usung Partai Perindo.

Pelatihan packging produk UMKM digelar di Kopi Telu Sawah, Desa Ketan Ireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.

Ratusan peserta pelaku UMKM yang didominasi kaum ibu - ibu hadir untuk mendapat ilmu atau tips pelatihan dari Sandiaga Uno. Ia juga mengajak dialog dengan pelaku UMKM.

Tak heran, suasana keakraban dan semangat saat mendapat tips atau ilmu produk dari Sandiaga Uno. Pasalnya, yang diberikan Sandiaga Uno di antarannya soal pelatihan, pemasaran produk yang jitu.

Menurut Sandiaga Uno, peserta antusias mengikuti pelatihan packaging untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, kecil menengah, harga murah, kerja mudah, penghasilan bertambah, hidup berkah.

Halaman:
1 2
      
