Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Hadiri Sholawat Persatuan, Hary Tanoe: Mahfud MD Sosok Pendekar Antikorupsi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |23:15 WIB
Hadiri Sholawat Persatuan, Hary Tanoe: Mahfud MD Sosok Pendekar Antikorupsi
Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Cawapres Mahfud MD hadiri Sholawat Persatuan Indonesia di Lamongan (Foto: Iqbal Dwi Purnama)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menghadiri Sholawat Persatuan Indonesia di Lamongan, Jawa Timur pada Sabtu (13/1/2024) malam. Ia menyebut, Cawapres yang diusung Partai Perindo, Mahfud MD merupakan sosok antikorupsi.

"Jadi, hari ini kita ada sholawatan dan tentunya harus bangga karena dihadiri tokoh-tokoh bangsa. Ada Pak Mahfud MD yang kita tahu ini pendekar hukum, pendekar anti korupsi, yah," ujar Hary Tanoe dalam acara tersebut, Sabtu (13/1/2024).

Mendengar pernyataan itu, masyarakat yang mengikuti Sholawat Persatuan Indonesia tersebut menyambut pernyataan Hary Tanoe dengan seruan dan tepuk tangan. Masyarakat pun antusias saat Hary Tanoe dan Mahfud MD muncul di panggung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement