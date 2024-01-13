Hadiri Sholawat Persatuan, Hary Tanoe: Mahfud MD Sosok Pendekar Antikorupsi

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menghadiri Sholawat Persatuan Indonesia di Lamongan, Jawa Timur pada Sabtu (13/1/2024) malam. Ia menyebut, Cawapres yang diusung Partai Perindo, Mahfud MD merupakan sosok antikorupsi.

"Jadi, hari ini kita ada sholawatan dan tentunya harus bangga karena dihadiri tokoh-tokoh bangsa. Ada Pak Mahfud MD yang kita tahu ini pendekar hukum, pendekar anti korupsi, yah," ujar Hary Tanoe dalam acara tersebut, Sabtu (13/1/2024).

BACA JUGA: Hary Tanoe dan Cawapres Mahfud MD Hadiri Sholawat Persatuan Indonesia di Lamongan

Mendengar pernyataan itu, masyarakat yang mengikuti Sholawat Persatuan Indonesia tersebut menyambut pernyataan Hary Tanoe dengan seruan dan tepuk tangan. Masyarakat pun antusias saat Hary Tanoe dan Mahfud MD muncul di panggung.