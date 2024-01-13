Hary Tanoe dan Cawapres Mahfud MD Hadiri Sholawat Persatuan Indonesia di Lamongan

LAMONGAN - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo bersama Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD menghadiri acara Showalat Persatuan Indonesia yang diselenggarakan oleh Partai Perindo di Lamongan, Sabtu (13/1/2024).

Kehadiran Mahfud MD hingga Hary Tanoe disambut antusias oleh masyarakat Lamongan yang hadir dalam acara tersebut. Cawapres Mahfud MD dan Hary Tanoe tiba di lokasi acara sekira pukul 21.00 WIB.

Hal yang pertama kali dilakukan Mahfud MD dan Hary Tanoe adalah menyapa langsung para jamaah dengan berjalan langsung di tengah para jamaah.

Tidak jarang, para jamaah berbondong menyalami Cawapres Mahfud dan Hary Tanoe yang berjalan di tengah jamaah yang hadir sambil diiringi Sholawat Thola'al Badru 'Alaina.

Selain Hary Tanoe,dan Cawapres Mahfud MD, Sholawat Persatuan Bangsa di Lamongan ini juga turut dihadiri oleh Calon Legislatif DPR RI Dapil Jawa Timur, Angela Tanoesoedibjo, serta Mantan Ketum PBNU Said Aqil Siroj.