Puluhan Ribu Warga Malang Hadiri Pesta Rakyat, Siap Menangkan Ganjar-Mahfud

Puluhan Ribu Orang Hadiri Pesta Rakyat di Malang/ist

MALANG –Puluhan ribu warga Malang menghadiri konser dan deklarasi dalam Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud yang digelar oleh Sahabat Ganjar di Halaman Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (13/1/2024) malam.

Mereka menegaskan dukungannya ke Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia selanjutnya.

“Ini adalah langkah besar menuju perubahan,” ujar Ketua DPC Sahabat Ganjar Kabupaten Malang, Bram Roker Satriya Dewa.

“Ini bukan konser biasa aja, disini kita semua telah menentukan nasib negara kita yang akan dipimpin oleh seorang presiden yang bijaksana dengan rekam jejak yang jelas yaitu Ganjar Pranowo yang akan didampingin oleh Mahfud MD,” sambungnya.

Bram juga menambahkan bahwa konser kali ini akan berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur dan keamanan yang ketat, sehingga para pengunjung dapat menikmati hiburan dan melakukan deklarasi dengan aman dan nyaman.

“Deklarasi ini tidak hanya menciptakan momen politik yang bersejarah, tetapi juga menunjukkan semangat persatuan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.

Salah satu peserta, Elsa, juga memberikan suaranya, menyatakan alasan mereka mendukung Ganjar-Mahfud.

“Kami percaya bahwa pemimpin seperti Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan membawa perubahan nyata dan mendorong kemajuan bangsa kita,” ujar Elsa.