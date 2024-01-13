Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Puluhan Ribu Warga Malang Hadiri Pesta Rakyat, Siap Menangkan Ganjar-Mahfud

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |22:48 WIB
Puluhan Ribu Warga Malang Hadiri Pesta Rakyat, Siap Menangkan Ganjar-Mahfud
Puluhan Ribu Orang Hadiri Pesta Rakyat di Malang/ist
A
A
A

 

MALANG –Puluhan ribu warga Malang menghadiri konser dan deklarasi dalam Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud yang digelar oleh Sahabat Ganjar di Halaman Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (13/1/2024) malam.

Mereka menegaskan dukungannya ke Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia selanjutnya.

“Ini adalah langkah besar menuju perubahan,” ujar Ketua DPC Sahabat Ganjar Kabupaten Malang, Bram Roker Satriya Dewa.

“Ini bukan konser biasa aja, disini kita semua telah menentukan nasib negara kita yang akan dipimpin oleh seorang presiden yang bijaksana dengan rekam jejak yang jelas yaitu Ganjar Pranowo yang akan didampingin oleh Mahfud MD,” sambungnya.

Bram juga menambahkan bahwa konser kali ini akan berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur dan keamanan yang ketat, sehingga para pengunjung dapat menikmati hiburan dan melakukan deklarasi dengan aman dan nyaman.

“Deklarasi ini tidak hanya menciptakan momen politik yang bersejarah, tetapi juga menunjukkan semangat persatuan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.

Salah satu peserta, Elsa, juga memberikan suaranya, menyatakan alasan mereka mendukung Ganjar-Mahfud.

“Kami percaya bahwa pemimpin seperti Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan membawa perubahan nyata dan mendorong kemajuan bangsa kita,” ujar Elsa.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement