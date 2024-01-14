Terpilih Sebagai Presiden Baru Taiwan, Lai Ching-te Akan Hadapi Kemarahan dari China

TAIPEI - Presiden terpilih Taiwan yang baru, Lai Ching-te, kemungkinan akan menghadapi tugas terberatnya saat ia menjabat pada Mei. Lai, kandidat dari partai berkuasa Taiwan tampaknya akan menghadapi kemarahan China yang telah berulang kali mengecamnya sebagai seorang separatis yang berbahaya.

Lai, yang memenangkan pemilu pada Sabtu, (13/1/2024) berulang kali mengatakan selama kampanye bahwa ia ingin mempertahankan status quo dengan China, yang mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya, dan menawarkan untuk berbicara dengan Beijing.

“Kami tidak ingin bermusuhan dengan China. Kami bisa menjadi teman,” kata Lai, yang dikenal dengan nama Inggrisnya William, kepada stasiun televisi Taiwan pada Juli.

Namun dalam pandangan Beijing, Lai, (64), adalah seorang separatis dan “pembuat onar” atas komentar yang pertama kali dia sampaikan pada 2017 sebagai perdana menteri tentang menjadi “pekerja” untuk kemerdekaan formal Taiwan – sebuah garis merah bagi Beijing.

Tahun berikutnya dia mengatakan kepada parlemen bahwa dia adalah "pekerja praktis untuk kemerdekaan Taiwan", menyebabkan salah satu surat kabar China, Global Times yang banyak dibaca, menyerukan China untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional terhadap Lai dan mengadilinya berdasarkan Undang-Undang Anti-Pemisahan Tiongkok tahun 2005.

Lai bersikukuh bahwa yang dia maksud hanyalah Taiwan sudah menjadi negara merdeka. Dalam kampanyenya, ia berpegang pada kalimat Presiden Tsai Ing-wen bahwa Republik China – nama resmi Taiwan – dan Republik Rakyat China “tidak saling tunduk”.