Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Terpilih Sebagai Presiden Baru Taiwan, Lai Ching-te Akan Hadapi Kemarahan dari China

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |11:20 WIB
Terpilih Sebagai Presiden Baru Taiwan, Lai Ching-te Akan Hadapi Kemarahan dari China
Presiden Terpilih Taiwan Lai Ching-te. (Foto: Reuters)
A
A
A

TAIPEI - Presiden terpilih Taiwan yang baru, Lai Ching-te, kemungkinan akan menghadapi tugas terberatnya saat ia menjabat pada Mei. Lai, kandidat dari partai berkuasa Taiwan tampaknya akan menghadapi kemarahan China yang telah berulang kali mengecamnya sebagai seorang separatis yang berbahaya.

Lai, yang memenangkan pemilu pada Sabtu, (13/1/2024) berulang kali mengatakan selama kampanye bahwa ia ingin mempertahankan status quo dengan China, yang mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya, dan menawarkan untuk berbicara dengan Beijing.

“Kami tidak ingin bermusuhan dengan China. Kami bisa menjadi teman,” kata Lai, yang dikenal dengan nama Inggrisnya William, kepada stasiun televisi Taiwan pada Juli.

Namun dalam pandangan Beijing, Lai, (64), adalah seorang separatis dan “pembuat onar” atas komentar yang pertama kali dia sampaikan pada 2017 sebagai perdana menteri tentang menjadi “pekerja” untuk kemerdekaan formal Taiwan – sebuah garis merah bagi Beijing.

Tahun berikutnya dia mengatakan kepada parlemen bahwa dia adalah "pekerja praktis untuk kemerdekaan Taiwan", menyebabkan salah satu surat kabar China, Global Times yang banyak dibaca, menyerukan China untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional terhadap Lai dan mengadilinya berdasarkan Undang-Undang Anti-Pemisahan Tiongkok tahun 2005.

Lai bersikukuh bahwa yang dia maksud hanyalah Taiwan sudah menjadi negara merdeka. Dalam kampanyenya, ia berpegang pada kalimat Presiden Tsai Ing-wen bahwa Republik China – nama resmi Taiwan – dan Republik Rakyat China “tidak saling tunduk”.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172373/banjir_taiwan-vJjd_large.jpg
Bak Tsunami, Banjir Imbas Topan Super Ragasa Akibatkan 17 Tewas di Taiwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/18/3095195/taiwan-n65o_large.jpg
Lindungi Hak dan Kepentingan Awak Kapal, Taiwan Investigasi Dugaan Pelanggaran 12 Kapal Ikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/18/3084577/menteri_lingkungan_hidup_taiwan_peng_chi_ming-xAdc_large.jpg
Atasi Perubahan Iklim, Ini 5 Strategi Taiwan Menuju Nol Emisi Karbon 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/18/3032577/taiwan-kapal-induk-china-melintas-di-dekat-filipina-dalam-perjalanan-menuju-latihan-di-pasifik-WfZPoGlJoH.jpg
Taiwan: Kapal Induk China Melintas di Dekat Filipina dalam Perjalanan Menuju Latihan di Pasifik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029383/taiwan-sebut-china-sita-kapal-nelayan-di-dekat-pantai-china-SZY3reXy5f.jpg
Taiwan Sebut China Sita Kapal Nelayan di Dekat Pantai China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/18/3025873/kenapa-taiwan-disebut-china-taipei-MrcnqO9A2L.jpg
Kenapa Taiwan Disebut China Taipei?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement