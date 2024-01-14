Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Joe Biden: AS Tidak Dukung Kemerdekaan Taiwan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |19:41 WIB
Joe Biden: AS Tidak Dukung Kemerdekaan Taiwan
Presiden Amerika Serikat Joe Biden. (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan pada Sabtu, (13/1/2024) bahwa Amerika Serikat (AS) tidak mendukung kemerdekaan Taiwan, setelah para pemilih di Taiwan menolak Tiongkok dan memberikan masa jabatan presiden ketiga kepada partai yang berkuasa.

Sebelumnya pada hari yang sama, calon presiden dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa di Taiwan, Lai Ching-te, mulai berkuasa, dengan tegas menolak tekanan China untuk menolaknya, dan berjanji untuk menentang Beijing dan mengupayakan perundingan.

“Kami tidak mendukung kemerdekaan…” kata Biden ketika ditanya reaksinya terhadap pemilu pulau tersebut, sebagaimana dilansir Reuters.

Amerika Serikat mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taipei ke Beijing pada 1979 dan telah lama mengatakan bahwa mereka tidak mendukung deklarasi kemerdekaan formal oleh Taiwan. Namun, negara ini tetap menjalin hubungan tidak resmi dengan pulau yang memiliki pemerintahan sendiri tersebut dan tetap menjadi pendukung dan pemasok senjata terpenting bagi negara tersebut.

Beijing, yang tidak pernah berhenti menggunakan kekuatan untuk menjadikan Taiwan berada di bawah kendalinya, khawatir bahwa Lai akan mendeklarasikan berdirinya Republik Taiwan, namun menurut Lai, hal tersebut tidak akan dilakukannya.

      
