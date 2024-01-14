Peristiwa Bom Sarinah: Driver Bank Tewas Ditembak Teroris saat Ingin Menonton

PERISTIWA ledakan bom Sarinah yang terjadi di kawasan Plaza Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, menyebabkan delapan orang tewas. Salah satunya adalah Driver Bangkok Bank, Rais Karna. Rais tewas tertembak saat menonton adanya ledakan bom di Sarinah.

Teman Rais yang juga driver di Bangkok Bank, M Rozi menceritakan kronologi Rais tertembak. Saat itu mereka memang berniat melihat korban tewas di Pos Polisi Sarinah yang terkena ledakan bom.

Namun saat di tengah kerumunan massa, tiba-tiba teroris menembak membabi buta. Posisi dirinya hanya dua meter dari Rais.

"Waktu kejadian almarhum lagi sama saya. Berdekatan dengan kantor saya di Bangkok Bank, kami bertiga berlari menuju depan pos polisi. Selisih 10 menit enggak lama. Tembakan pertama saya sama korban di depan, saat tembakan kedua korban langsung jatuh tertembak," kata Rozi kepada Okezone.