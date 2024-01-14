Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diterjang Banjir, 4 Jembatan Gantung di Kabupaten Sarolangun Putus

iNews TV , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |00:05 WIB
Diterjang Banjir, 4 Jembatan Gantung di Kabupaten Sarolangun Putus
Ilustrasi banjir (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAMBI - Sedikitnya empat jembatan gantung terputus akibat diterjang banjir di Kabupaten Sarolangun, Jambi. Banjir juga menggenangi ribuan rumah warga di empat kecamatan dengan ketinggian air lebih dari 1 meter.

Detik-detik jembatan gantung yang berada di Desa Teluk Kecimbung, Kabupaten Sarolangun, Jambi diterjang luapan air sungai batang tembesi hingga mengakibatkan jembatan rusak dan memutus akses ratusan warga di seberang desa untuk beraktivitas.

Tak hanya itu saja, luapan air sungai juga menerjang jembatan yang berada di Desa Raden Anom, Desa Penarun dan juga Desa Pulau Aro.

Hingga saat ini, tercatat sedikitnya empat jembatan gantung yang berada di Kabupaten Sarolangun tak lagi bisa dilalui warga karena rusak berat akibat diterjang banjir.

Kepala Dinas PUPR Sarolangun, Arif Hamdani mengatakan, selain jembatan, ribuan rumah warga di empat kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sarolangun saat ini terendam banjir dengan ketinggian air lebih dari satu meter. Warga pun terpaksa menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement