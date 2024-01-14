Diterjang Banjir, 4 Jembatan Gantung di Kabupaten Sarolangun Putus

JAMBI - Sedikitnya empat jembatan gantung terputus akibat diterjang banjir di Kabupaten Sarolangun, Jambi. Banjir juga menggenangi ribuan rumah warga di empat kecamatan dengan ketinggian air lebih dari 1 meter.

Detik-detik jembatan gantung yang berada di Desa Teluk Kecimbung, Kabupaten Sarolangun, Jambi diterjang luapan air sungai batang tembesi hingga mengakibatkan jembatan rusak dan memutus akses ratusan warga di seberang desa untuk beraktivitas.

Tak hanya itu saja, luapan air sungai juga menerjang jembatan yang berada di Desa Raden Anom, Desa Penarun dan juga Desa Pulau Aro.

Hingga saat ini, tercatat sedikitnya empat jembatan gantung yang berada di Kabupaten Sarolangun tak lagi bisa dilalui warga karena rusak berat akibat diterjang banjir.

Kepala Dinas PUPR Sarolangun, Arif Hamdani mengatakan, selain jembatan, ribuan rumah warga di empat kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sarolangun saat ini terendam banjir dengan ketinggian air lebih dari satu meter. Warga pun terpaksa menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman.

(Arief Setyadi )