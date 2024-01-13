Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Berenang di Lokasi Banjir, Pria di Jambi Terseret Arus Sungai Batanghari

Azhari Sultan , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |08:17 WIB
Berenang di Lokasi Banjir, Pria di Jambi Terseret Arus Sungai Batanghari
Tim SAR melakukan pencarian orang tenggelam (foto: dok ist)
A
A
A

BATANGHARI - Seorang pria di Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi diduga tenggelam terseret air Sungai Batanghari yang kondisi sedang banjir.

"Korban atas nama Siswanto, berusia 38 tahun. Dirinya bersama dua temannya sedang berenang di lokasi banjir yang tidak jauh dari Sungai Batanghari," ungkap Kepala Kantor SAR Jambi, Kornelis, Sabtu (13/1/2024).

Dia menambahkan, ketika kejadian arus Sungai Batanghari mulai deras. "Saat berenang, dua rekannya berhasil naik ke permukaan. Sedangkan korban terseret arus dan diketahui tenggelam,” bebernya.

Dikatakannya, komunikasi Kantor SAR Jambi menerima informasi dari Babinsa Muara Tembesi bahwa telah terjadi kondisi membahayakan manusia satu orang tenggelam saat mandi di lokasi banjir.

"Kalau waktu kejadian, Jumat sore kemarin sekitar pukul 3 sore," tutur Kornelis.

Setelah mendapatkan informasi tersebut, tim Kantor SAR Jambi bergerak langsung menuju lokasi kejadian.

Halaman:
1 2
      
