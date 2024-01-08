Bocah 12 Tahun Tenggelam di Pantai Sorake Nisel saat Menyelamatkan Adiknya

NIAS SELATAN - Seorang anak bernama Kevin Syahputra Harefa (12) tenggelam di pantai Lagundri, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan (Nisel), Sumatera Utara, pada Senin (8/1/2023) saat menyelamatkan adiknya yang tenggelam.

Kejadian nahas ini bermula saat korban bersama lima orang temannya berenang di pantai Lagundri pada pukul 13.30 WIB, pada saat itu korban melihat adiknya bernama Mizuar Harefa (10) tenggelam.

Kemudian korban berupaya menyelamatkan adiknya dan berhasil selamat, namun nahasnya justru dirinya terseret arus dan akhirnya tenggelam.

Kepala Kantor SAR Nias, Octavianto, setelah menerima informasi tersebut langsung menurunkan satu Tim Personil Unit Siaga SAR Teluk Dalam untuk melakukan pencarian dan pertolongan.