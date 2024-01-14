Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Banjir di Inhu Riau Sudah Sepekan Belum Surut, Jalan Nasional Terendam

Salman Mardira , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |18:54 WIB
Viral Banjir di Inhu Riau Sudah Sepekan Belum Surut, Jalan Nasional Terendam
Banjir di Desa Sungai Raya, Inhu, Riau (Instagram @viralpekanbaru)
A
A
A

JAKARTA - Banjir belum sepenuhnya surut di beberapa wilayah di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau. Banjir masih menggenangi beberapa permukiman dan jalan nasional seperti di Desa Sungai Raya, Kecamatan Rengat.

Sebuah video yang dibagikan akun Instagram @viralpekanbaru, Minggu (14/1/2024), banjir masih merendam jalan nasional yang menghubungan Inhu dengan Indragiri Hilir atau Inhil.

Dalam video yang viral terlihat badan jalan ambles sementara airnya yang menggenangi mengalir deras. Sementara truk-truk berbadan besar melintasi banjir dengan susah payah dan sangat hati-hati.

 BACA JUGA:

Sebuah truk tangki tanpa terseok-seok melewati jalan yang amblas akibat banjir.

Dalam keterangan video disebutkan bahwa bencana banjir yang merendam wilayah Kabupaten Indragiri Hulu sejak sepekan terakhir, belum menunjukan tanda-tanda surut.

Halaman:
1 2
      
