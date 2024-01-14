Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Srikandi Ganjar Ajak Perempuan Milenial Yogyakarta Asah Kreativitas

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |14:45 WIB
Srikandi Ganjar Ajak Perempuan Milenial Yogyakarta Asah Kreativitas
Relawan Ganjar Adakan Pelatihan di Yogyakarta/ist
YOGYAKARTA - Srikandi Ganjar sebagai srelawan pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memberikan kesempatan perempuan milenial Kota Yogyakarta mengasah kreativitas melukis, dengan kegiatan bertajuk "Workshop Healing Art Therapy" di sebuah kafe Jalan Ipda Tut Harsono, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY.

Kordinator Wilayah Srikandi Ganjar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Herawati mengatakan, perempuan masa kini memiliki kesetaraan dan keterbukaan dalam hal mengakses bidang pendidikan yang seluas-luasnya. Di mana, mereka juga mampu menunjukkan eksistensi dan kemampuannya di ranah publik.

"Srikandi Ganjar DIY kali ini telah mengadakan kegiatan "Workshop Healing Art Therapy" menggaet para perempuan milenial. Alhamdulillah mereka antusias sekali dengan adanya kegiatan ini," ujar Herawati, Minggu (14/1/2024).

Herawati percaya bahwa melukis adalah salah satu terapi untuk membawa ketenangan dan menghilangkan stress dari berbagai hiruk-pikuk kehidupan.

"Melalui media melukis ini dapat memberikan manfaat seperti mengurangi stres, meningkatkan kesehatan mental, membangun hubungan sosial, meningkatkan kreativitas, dan meningkatkan self-care," jelas Herawati.

