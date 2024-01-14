Pusaka Kujang Trah Siliwangi Disematkan ke Ganjar Satukan Nusantara

KARAWANG - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menerima penyematan pusaka Kujang dari Trah Siliwangi saat mengikuti panen ikan bersama petani tambak di Desa Tanjung Pakis, Kecamatan Pakis Jaya, Karawang, Minggu (14/1/2024).

Ganjar dianggap sebagai putra terbaik nusantara setelah Gajah Mada dan Soekarno.

Penyematan itu dilakukan langsung oleh Pimpinan Lembaga Dinasti Kaluhuran Galuh Pakuan Padjajaran Ramlan Samsuri, yang juga trah Siliwangi.

"Hari ini, detik ini saya trah Siliwangi menyerahkan kepada putra terbaik nusantara. Nusantara satu Gajah Mada, Nusantara dua Soekarno dan Nusantara tiga Ganjar Pranowo," ujarnya.

Lalu, pria yang akrab disapa Kakang Prabu itu mengambil pusaka Kujang dan menghunuskan ke atas. Ia menjelaskan makna filosofis dari tulisan dan bentuknya.

"Kujang ini secara turun temurun dari trah Siliwangi akan kita sematkan kepada Ganjar Pranowo. Di sini ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim dan dua kalimat syahadat. Dan lubang lima ini bermakna salat lima waktu dan Pancasila," ungkapnya.