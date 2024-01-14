Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Diduga Dibunuh, Penemuan Mayat Wanita dengan Kondisi Terikat Gegerkan Warga

Ahmad Ridwan Nasution , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |06:01 WIB
Diduga Dibunuh, Penemuan Mayat Wanita dengan Kondisi Terikat Gegerkan Warga
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
DELISERDANG - Sesosok mayat wanita tanpa identitas ditemukan warga tergeletak di dalam parit perkebunan di Jalan Pabrik Gula, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang.

Mayat pertama kali ditemukan oleh sekelompok remaja yang hendak pergi mandi ke sungai. Curiga dengan posisi korban yang telungkup, kemudian remaja ini pun kembali memeriksanya.

Benar saja ternyata yang mereka lihat sesosok mayat perempuan yang dalam kondisi tangan terikat dengan tali plastik, serta leher dijerat sarung bantal.

Menurut Januar, salah seorang warga, penemuan tersebut dilaporkan ke Polsek Sunggal dan petugas Polsek Sunggal bersama Tim Inafis Polrestabes Medan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Sementara itu, polisi yang tiba di lokasi langsung memasang police line dan melakukan pemeriksaan terhadap mayat wanita tersebut.

Kanit Reskrim Polsek Sunggal AKP Usman Nasution mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, korban meninggal dunia akibat dicekik. Kini, polisi masih melakukan penyelidikan terkait penemuan mayat wanita dengan tangan terikat tersebut.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
mayat wanita mayat pembunuhan
