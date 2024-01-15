Gunung Berapi Islandia Erupsi Hebat, Lava Mengalir ke Kota

REYKJAVIK - Sebuah gunung berapi meletus di barat daya Islandia pada Minggu, (14/1/2024) dengan aliran lahar cair mencapai pinggiran kota nelayan kecil pada sore hari, menyebabkan beberapa rumah terbakar, meskipun kota tersebut telah dievakuasi lebih awal dan tidak ada orang yang berada dalam bahaya, kata pihak berwenang.

BACA JUGA: Separuh Langit Menyala Merah Usai Gunung Berapi Islandia Meletus di Semenanjung Reykjanes

Air mancur dari batuan cair dan asap menyembur dari celah di tanah melintasi area luas yang membentang hingga kota Grindavik, tempat setidaknya satu rumah terbakar, menurut video langsung yang diterbitkan oleh harian Morgunbladid.

“Tidak ada nyawa yang terancam, meskipun infrastruktur mungkin terancam,” kata Presiden Islandia Gudni Johannesson di situs media sosial X, sebagaimana dilansir Reuters, seraya menambahkan tidak ada gangguan pada penerbangan.

Letusan dimulai pada Minggu pagi di utara kota, yang beberapa jam sebelumnya telah dievakuasi untuk kedua kalinya sejak November karena kekhawatiran akan terjadinya wabah di tengah serangkaian aktivitas seismik, kata pihak berwenang.

Pihak berwenang membangun penghalang dari tanah dan batu dalam beberapa pekan terakhir untuk mencegah lava mencapai Grindavik, sekira 40 km barat daya ibu kota Reykjavik, namun letusan terbaru telah menembus pertahanan kota.

Spa panas bumi terdekat, Blue Lagoon, telah ditutup pada Minggu, katanya di situs webnya.

Ini adalah letusan gunung berapi kedua di semenanjung Reykjanes di barat daya Islandia dalam waktu kurang dari satu bulan dan wabah kelima sejak 2021.