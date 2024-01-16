Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Aliran Lava Gunung Api Islandia Melambat Usai Hancurkan Beberapa Rumah

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |16:11 WIB
Aliran Lava Gunung Api Islandia Melambat Usai Hancurkan Beberapa Rumah
Aliran lawa gunung berapi Islandia melambat usai hancurkan beberapa rumah (Foto: Reuters)
ISLANDIA - Aliran lava melambat di barat daya Islandia menyusul letusan gunung berapi yang menghancurkan beberapa rumah.

Sebuah gunung berapi di semenanjung Reykjanes meletus pada Minggu (14/1/2024), menumpahkan batuan cair ke kota Grindavik. Penduduk setempat dievakuasi.

Pertahanan yang dibangun setelah letusan pada Desember 2023 berhasil ditembus di beberapa tempat, menyebabkan rumah-rumah terbakar. Namun pada Senin (15/1/2024) arusnya hampir berhenti.

Pejabat setempat mengatakan tidak ada bahaya bagi wilayah Islandia lainnya.

Dr Matthew Roberts dari Kantor Meteorologi Islandia (IMO) mengatakan kepada BBC bahwa situasi di dekat Grindavik telah membaik pada Senin (15/1/2024).

Ia menambahkan, gempa mikro yang jarang dirasakan masyarakat masih terjadi, namun jumlah dan intensitasnya semakin berkurang.

Namun, banyak warga Grindavik yang terguncang akibat letusan tersebut.

“Melihat rumah Anda terbakar di siaran langsung televisi adalah sesuatu yang tidak dapat Anda atasi dengan mudah,” kata Unndor Sigurthsson kepada situs berita MBL.

Dia mengatakan keluarganya telah meninggalkan hampir semua harta benda mereka ketika dievakuasi, hanya menyisakan pakaian dan barang-barang penting.

Tidak ada gangguan terhadap penerbangan domestik dan internasional. Kode warna penerbangan IMO untuk semenanjung Reykjanes adalah oranye pada Senin (15/1/2024)pagi, menunjukkan letusan yang sedang berlangsung dengan tidak ada atau sedikit emisi abu.

