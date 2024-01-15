Pria Mabuk Berkendara Masuk Jurang 20 Meter, Baru Dievakuasi Setelah 6 Jam

GIANYAR - Seorang pria pekerja proyek alami kecelakaan lalu lintas hingga jatuh ke jurang sedalam 20 meter di Jalan Raya Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali, Senin (15/1/2023) dini hari, lataran mabuk saat berkendara.

Korban baru diketahui oleh warga setelah 6 jam berada di dalam jurang dan langsung dievakuasi oleh petugas BPBD Gianyar.

Korban bernama Ricky Hermanto, mengalami kecelakaan lalu lintas hingga terjatuh ke dalam jurang hanya mengalami sejumlah luka-luka.

Kepada petugas korban mengaku sudah berad di dasar jurang sejak senin pukul 00.00 Wita. Sementara baru diketahui oleh warga pada Senin sekira pukul 06.00 Wita.

"Korban mengalami kecelakaan akibat mabuk setelah sebelumnya sempat pesta minuman keras bersama teman-temannya," ujar Kabid Kedaruratan BPBD Gianyar, I Gusti Ngurah Dibya Presasta.

Korban kemudian dkevakuasi menuju Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar untuk dilakukan penanganan medis.

(Angkasa Yudhistira)