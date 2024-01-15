Ganjar : 01 Sama 03, Empat-empatnya Alumni UGM

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ganjar Pranowo mengaku dekat dengan Capres Nomor Urut 1 Anies Rasyid Baswedan.

Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri kegiatan diskusi anak muda Post Bloc di Jakarta pada Minggu (14/1/2024).

"Ya kompaknya kan kemaren pas di debat saja, setelah itu kan ya belum, kompaknya kan karena 01 sama 03 ini, empat-empatnya alumni UGM, nah saya kan ketua alumninya, jadi kompaknya di situ, friend, friend," ujar Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo mengaku kerap memiliki pengalaman berbeda saat berinteraksi dengan anak muda di berbagai daerah di Indonesia.

"Selalu beda-beda ya, di setiap tempat selalu membawa isu-isu yang khas, tapi hari ini karena di drive oleh anak anak muda ini, maka lebih terarah, karena mereka belanja persoalannya keliling Indonesia," kata Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo menyebutkan aspirasi anak muda terkait berbagai gagasan harus dapat diaplikasikan secara kongkrit dan realistis sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini.

"Hari ini memang agak berbeda, karena sudah ada formulasi seluruh aspirasi yang ada. Ini agak berbeda, lebih mengarah lebih sistematis dan lebih konkrit rekomendasinya. Dan kalau itu mau diangkat menjadi sebuah kebijakan publik, memang menjadi tidak terlalu sulit ya," pungkas Ganjar Pranowo.