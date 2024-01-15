Relawan Gencarkan Sosialisasi 21 Program Kerja Ganjar-Mahfud di Jabar dan Banten

BANDUNG - Tim Pemenangan Daerah (TPD) bersama relawan dan elemen pendukung Ganjar - Mahfud di Jawa Barat dan Banten serentak menggelar Canvassing Day Ganjar Mahfud (CDGM).

Kegiatan ini merangkul sejumlah daerah di Jawa Barat dan Banten pada hari Minggu, 14 Januari 2024, dengan tujuan utama memperkuat dukungan dari tingkat masyarakat serta menyosialisasikan 21 program kerja yang diusung oleh pasangan Ganjar - Mahfud sebagai capres dan cawapres.

Sejumlah elemen pendukung Ganjar-Mahfud turun ke lapangan dengan menyambangi rumah-rumah warga secara personal. Mereka juga melaksanakan aksi tebus sembako murah sebagai bentuk kepedulian sosial.

Acara ini dilaksanakan dalam dua hari berturut-turut, pada 13-14 Januari, menjangkau berbagai titik di Jakarta, Bekasi, dan Jawa Timur. Partisipasi aktif juga terlihat dari ketua dan pengurus setiap organisasi yang turut hadir.

Sebelumnya pada hari Sabtu 13 Januari, kegiatan CDGM berpusat di Rumah Susun Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan Perumahan Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat.