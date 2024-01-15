Sopir Tronton Tewas Usai Tabrak Truk Temannya yang Berhenti di Lampu Merah

KULONPROGO - Seorang pengemudi truk tronton tewas setelah kendaraan yang dikemudikannya menabrak truk tronton milik temannya yang berhenti di traffic light atau lampu merah di Jalan Nasional Wates-Purworejo, Simpang Tiga Toyan, Wates Kulonprogo, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (15/1/2024) pagi.

Korban tewas Ujang Sopiyan warga Kampung Sidang Amis, Jatiwaras, Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban merupakan pengemudi truk tronton bermuatan garam dengan Nopol Z 9443 HA.

"Korban meninggal di lokasi kejadian," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Kulonprogo Ipda Tanto Kurniawan.