HOME NEWS YOGYA

Sopir Tronton Tewas Usai Tabrak Truk Temannya yang Berhenti di Lampu Merah

Kuntadi , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |09:09 WIB
Sopir Tronton Tewas Usai Tabrak Truk Temannya yang Berhenti di Lampu Merah
Polisi mengolah TKP kecelakaan truk tronton di Toyan, Wates, Kulonprogo (Foto: Humas Polres Kulonprogo)
A
A
A

KULONPROGO - Seorang pengemudi truk tronton tewas setelah kendaraan yang dikemudikannya menabrak truk tronton milik temannya yang berhenti di traffic light atau lampu merah di Jalan Nasional Wates-Purworejo, Simpang Tiga Toyan, Wates Kulonprogo, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (15/1/2024) pagi.

Korban tewas Ujang Sopiyan warga Kampung Sidang Amis, Jatiwaras, Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban merupakan pengemudi truk tronton bermuatan garam dengan Nopol Z 9443 HA.

 BACA JUGA:

"Korban meninggal di lokasi kejadian," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Kulonprogo Ipda Tanto Kurniawan.

Halaman:
1 2
      
