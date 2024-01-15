Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kampanye ke Purbalingga, Ganjar Pranowo Yakin Target Suara Pilpres 2024 Tercapai

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |14:00 WIB
Kampanye ke Purbalingga, Ganjar Pranowo Yakin Target Suara Pilpres 2024 Tercapai
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

PURBALINGGA - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, melakukan safari politik di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (15/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu yakin target suara di Purbalingga akan tercapai pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti.

Hal itu diungkapkan Ganjar usai menghadiri pertemuan dengan kelompok tani, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan generasi muda di Hotel Owabong, Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Selepas acara, mantan anggota DPR RI itu menegaskan timnya akan bergerak untuk terus meyakinkan masyarakat setempat.

"Saya tinggal di sini, saya mewakili dapil (daerah pemilihan) ini, kita akan gerakan kembali kekuatan-kekuatan itu, maka insyaallah target kita akan tercapai," ujar Ganjar kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di lokasi, Senin (15/1/2024).

Namun, Ganjar tak menampik bahwa untuk bisa mencapai targetnya itu perlu membutuhkan usaha yang maksimal. Dia pun memastikan bahwa timnya akan terus bergerak melakukan pembinaan kepada masyarakat agar suarannya di Purbalingga tercapai pada Pilpres 2024 yang akan digelar pada 14 Februari.

"Kami tahu bahwa ini butuh kerja keras, keringat kita harus lebih banyak, lelah kita harus lebih banyak, dan keluhan kita harus tidak ada. Ini artinya kawan-kawan akan menerapkan itu, maka kami akan melakukan founding (pembinaan) dengan masyarakat itu," jelas Ganjar.

