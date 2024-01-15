Isi Kuliah Umum di Universitas Nommensen, Mahfud MD: Saya Akan Fokus ke Demokrasi yang Sehat

MEDAN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan alasannya memilih bidang Politik Hukum dalam pendidikannya. Ini dikatakannya ketika mengisi kuliah umum di Universitas HKBP Nommensen, Medan, Sumatera Utara, Senin (15/1/2024).

"Hari ini saya murni akan (memberi) kuliah sebagai akademisi. Saya akan fokus ke demokrasi yang sehat saja. Dulu saya menulis disertasi tentang politik hukum. Ini orang sering nggak ngerti bedanya politik hukum dengan politisasi hukum, beda," kata Mahfud di Medan.

Mahfud MD mengatakan alasannya memilih pendidikan di bidang politik hukum untuk memahami hukum di Indonesia. Terlebih, saat itu dirinya berada di era Oede Baru.

"Saudara, kenapa saya dulu memilih politik hukum. gini, saya itu belajar hukum tata negara, lulus dengan baik, dan hafal undang-undang dasar, hafal juga nomor-nomor undang-undang yang penting bagi negara, azas-azas hukum perdata pidana, saya hafal," ujarnya.

"Tapi sesudah lulus saya gelisah, katanya hukum itu panglima, hukum itu supreme, pengendali yang paling utama. Tapi ternyata di dalam kehidupan sehari-hari, energi politik lebih kuat," sambungnya.