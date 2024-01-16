Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Siti Atikoh Sebut KTP Sakti Ganjar-Mahfud Bakal Permudah Hidup Rakyat

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |17:39 WIB
Siti Atikoh Sebut KTP Sakti Ganjar-Mahfud Bakal Permudah Hidup Rakyat
Siti Atikoh (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti mengatakan program KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia (KTP Sakti) yang digagas Ganjar-Mahfud bakal mempermudah hidup rakyat.

Hal tersebut disampaikan Atikoh ketika mendatangi Kawasan Wisata Kuliner Jalan Roda atau Jarod, dan berbicara dengan lebih dari seribu orang warga yang berkumpul di jantung Kota Manado, Sulawesi Utara, Selasa (16/1/2024).

"Kenapa KTP Sakti itu penting karena banyak sekali program-program dari pemerintah yang seharusnya itu terintegrasi," kata Atikoh.

Adapun ide awal KTP Sakti ini berangkat dari banyaknya program kerakyatan seperti penyaluran bansos dan lainnya yang selama ini berjalan, berbasis data yang berbeda-beda.

Sehingga muncul masalah seperti warga yang seharusnya mendapat bantuan, tetapi justru tak memperolehnya.

"Dengan adanya KTP Sakti yang integratif tentu nanti akan mempermudah bagi kita semua untuk bisa memantau, apakah penerima manfaat yang menerima itu benar-benar yang sesuai, apakah tempat sasaran atau tidak," tuturnya.

"Termasuk juga untuk teman-teman UMKM, apakah mereka itu sudah mendapatkan pelatihan, apakah bantuan permodalannya itu sudah mendapatkan, atau untuk teman-teman yang lain terkait dengan akses kesehatan juga seperti itu," sambungnya.

