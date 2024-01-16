Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pesan Ganjar Pranowo kepada Gen Z-Milenial: Berbeda Pilihan Itu Biasa Saja

Andreas Gerry Tuwo , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |22:06 WIB
Pesan Ganjar Pranowo kepada Gen Z-Milenial: Berbeda Pilihan Itu Biasa Saja
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok TPN)
A
A
A

BATANG - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, menyampaikan pesan penting saat bertemu Gen Z dan Milenial di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Selasa (16/1/2024).

Ganjar berpesan kepada seluruh anak muda bahwa perbedaan pilihan dalam berbagai hal, khsusnya hal politik adalah hal yang biasa saja dan pasti terjadi di negara yang menganut sistem demokrasi.

Awalnya, ada seorang milenial bernama Nur Kholid yang diberi kesempatan bertanya ke Ganjar. Dia menanyakan tentang bagaimana anak muda membentengi diri dari perpecahan akibat berbeda pilihan.

Ganjar pun memberikan contoh dengan perumpaan yang cukup menjelaskan dengan terang.

"Kamu pernah nonton badminton? Smash-smash kan, kalau sudah selesai apa yang dilakukan oleh dua atlet itu? Lebih banyak yang salaman atau yang gelutan?" ujar Ganjar.

Capres berambut putih itu menambahkan, banyaknya partai politik yang ada di Indonesia adalah keniscayaan untuk menentukan pemimpin yang terbaik untuk bangsa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139946//ganjar_sampaikan_3_topik_pembekalan_kepala_daerah_pdip_gali_potensi_hingga_tata_kelola-M6K7_large.jpg
Ganjar Sampaikan 3 Topik Pembekalan Kepala Daerah PDIP, Gali Potensi hingga Tata Kelola
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement