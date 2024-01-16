Pesan Ganjar Pranowo kepada Gen Z-Milenial: Berbeda Pilihan Itu Biasa Saja

BATANG - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, menyampaikan pesan penting saat bertemu Gen Z dan Milenial di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Selasa (16/1/2024).

Ganjar berpesan kepada seluruh anak muda bahwa perbedaan pilihan dalam berbagai hal, khsusnya hal politik adalah hal yang biasa saja dan pasti terjadi di negara yang menganut sistem demokrasi.

Awalnya, ada seorang milenial bernama Nur Kholid yang diberi kesempatan bertanya ke Ganjar. Dia menanyakan tentang bagaimana anak muda membentengi diri dari perpecahan akibat berbeda pilihan.

Ganjar pun memberikan contoh dengan perumpaan yang cukup menjelaskan dengan terang.

"Kamu pernah nonton badminton? Smash-smash kan, kalau sudah selesai apa yang dilakukan oleh dua atlet itu? Lebih banyak yang salaman atau yang gelutan?" ujar Ganjar.

Capres berambut putih itu menambahkan, banyaknya partai politik yang ada di Indonesia adalah keniscayaan untuk menentukan pemimpin yang terbaik untuk bangsa.