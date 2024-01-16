Innalillahi, Wakil Ketua DPRD Kulonprogo Ponimin Meninggal saat Kunker di Magetan

KULONPROGO - Kabar duka. Wakil Ketua I DPRD Kulonprogo Ponimin Budi Hartono meninggal dunia saat melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Selasa (16/1/2024).

Ponimin merupakan politisi Partai Amanat Nasional yang audah beberapa kali menjadi Wakil rakyat di DPRD Kulonprogo. Almarhum pernah menjadi Ketua DPRD Kulonprogo melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW).

Pria yang menjabat Ketua DPD PAN Kulonprogo ini meninggal di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun pukul 18.10 WIB.

"Beliau memiliki riwayat sakit jantung. Tadi sempat dilarikan ke UGD dan sempat dirawat tetapi tidak tertolong, " Kata Sekretaris DPRD Kulonprogo Sarji, Selasa (16/1/2024).

Kabar duka ini sempat mengegerkan rombongan DPRD Kulonprogo yang melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur. Sebelumnya almarhum masuh cukup sehat dan mengikuti agenda kunjungan kerja. Bahkan siang tadi masih ceria dan tidak ada tanda-tanda sakit