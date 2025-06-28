Perbaiki Sound System, Pelajar Kulonprogo Tewas Tersengat Listrik

KULONPROGO - Pelajar di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, berinisial GDCP (14) tewas tersengat listrik, Jumat (27/6/2025). Warga Hargowilis, Kokap itu bermaksud memperbaiki sound system di dapur rumahnya.

“Diduga korban meninggal karena tersengat listrik,” kata kasi Humas Polres Kulonprogo Iptu Sarjoko.

Kejadian ini berawal saat korban menghidupkan sound system yang ada di ruang tamu. Perangkat ini juga tersambung dengan sound system di dapur rumahnya. Saat dihidupkan, yang hidup hanya di ruang tamu dan yang di dapur mati.

“Korban ini tersengat saat berusaha memperbaiki sound system yang rusak,” katanya.

Saat memperbaiki ini, ibu korban juga berada di dapur untuk memasak. Saksi melihat korban tersandar pada tumpukan kayu, seketika saksi melepas kabel dengan cara memukul pada bagian kabelnya.

Korban sempat dilarikan ke RSUD Wates. Namun, saat sampai di IGD, korban dinyatakan sudah meninggal dunia.

(Arief Setyadi )