Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Perbaiki Sound System, Pelajar Kulonprogo Tewas Tersengat Listrik

Kuntadi , Jurnalis-Sabtu, 28 Juni 2025 |03:09 WIB
Perbaiki Sound System, Pelajar Kulonprogo Tewas Tersengat Listrik
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

KULONPROGO -  Pelajar di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, berinisial GDCP (14) tewas tersengat listrik, Jumat (27/6/2025). Warga Hargowilis, Kokap itu bermaksud memperbaiki sound system di dapur rumahnya.

“Diduga korban meninggal karena tersengat listrik,” kata kasi Humas Polres Kulonprogo Iptu Sarjoko.

Kejadian ini berawal saat korban menghidupkan sound system yang ada di ruang tamu. Perangkat ini juga tersambung dengan sound system di dapur rumahnya. Saat dihidupkan, yang hidup hanya di ruang tamu dan yang di dapur mati.

“Korban ini tersengat saat berusaha memperbaiki sound system yang rusak,” katanya.

Saat memperbaiki ini, ibu korban juga berada di dapur untuk memasak. Saksi melihat korban tersandar pada tumpukan kayu, seketika saksi melepas kabel dengan cara memukul pada bagian kabelnya.

Korban sempat dilarikan ke RSUD Wates. Namun, saat sampai di IGD, korban dinyatakan sudah meninggal dunia.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184948/mayat-wzJa_large.jpg
Polisi Ungkap Ada Luka Akibat Sajam di Tubuh Mayat Terbungkus Plastik di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184515/mayat-8bBg_large.jpg
Polisi Usut Mayat Dalam Kantong Plastik di Cikupa Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184430/mayat-vTka_large.jpeg
Geger, Mayat Pria Terbungkus Plastik Ditemukan di Cikupa Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183173/hakim-KaZQ_large.jpg
Hakim PN Palembang Ditemukan Meninggal Dunia di Kamar Kos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183008/dpr_ri-f5kM_large.jpg
DPR Minta Bentuk TGPF Ungkap Misteri Kasus Kerangka Farhan-Reno di Kwitang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182864/ilustrasi-saVv_large.jpg
Ini Identitas Mayat Pria yang Ditemukan di Pinggir Tol Jagorawi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement