Terjatuh Usai Senggol Pikap, Pemotor Wanita Tewas Tertabrak Truk Pengangkut Ayam

KULONPROGO - Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa terjadi di Jalan Daendels atau Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) tepatnya di Karangsewu, Galur, Kulonprogo, Sabtu (3/5/2025). Seorang perempuan EDK (28) tewas setelah tertabrak truk bermuatan ayam.

“Benar ada kecelakaan yang mengakibatkan pengendara motor meninggal di Jalan Daendels,” kata Kasi Humas Polres Kulonprogo Iptu Sarjoko.

Kecelakaan ini berawal saat korban EDK (28) warga Wates, Kulonprogo mengendarai Honda Beat melaju dari arah barat ke timur. Korban berada di belakang mobil pikap yang identitasnya belum diketahui. Karena jarak terlalu dekat, motor korban menyenggol bagian belakang mobil pikap sehingga motor korban oleng.

Akibatnya, korban terjatuh dari motornya dan melebihi marka jalan. Pada saat bersamaan dari arah timur ke barat melaju truk pengangkut ayam yang dikemudikan JDP warga Bambanglipuro, Bantul. Karena jarak sudah dekat korban tertabrak.

Korban mengalami retak pada tulang tengkorak dan mengalami pendarahan hidung dan telinga. Korban meninggal dunia saat dilarikan ke RSUD Wates.