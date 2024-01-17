Kisah Shimon Peres yang Pernah Bertemu Gus Dur

JAKARTA - Sudah sejak lama, Indonesia menentang Israel dan berada di pihak Palestina. Walaupun tidak menjalin hubungan diplomatik, beberapa pejabat Indonesia memiliki hubungan persahabatan dengan pejabat Israel. Salah satu contoh yakni mantan Presiden Israel, Shimon Peres dengan mantan Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur.

Melansir beberapa sumber, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal dengan persepsinya yang pro terhadap Israel. Di bawah kepemimpinan Gus Dur, relasi Israel-Indonesia sedikit membaik.

Pada 1994, Gus Dur diundang Shimon Peres ke Yerusalem untuk menyaksikan perjanjian damai Israel - Yordania. Pada 1997, ia kembali melakukan kunjungan. Meskipun berbagai kritik dari beberapa organisasi Islam dilontarkan kepadanya, Gus Dur tidak gentar.

Pada 4 Mei 2008, Gus Dur menerima penghargaan dari lembaga yang didirikan Shimon Peres. Penyerahan penghargaan dari Simon Wiethemthal Center dalam pendegahan pelanggaran HAM akan dilangsungkan di New York, Amerika Serikat.