BOGOR - Kawanan perampok restoran cepat saji di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berhasil ditangkap polisi.
"Kemarin, kami menangkap para pelaku," kata Kapolsek Gunung Putri AKP Didin Komarudin dalam keterangannya, Selasa 16 Januari 2024.
Berikut fakta-faktanya:
1. Ada 4 Pelaku Ditangkap
Pelaku yang ditangkap ada empat orang. Masing-masing berinisial MRS (19), YS (30), SR (31) dan H (29). Adapun barang buktinya yaitu sebilah golok, satu buah kapak, satu unit motor hasil kejahatan dan lainnya.
2. Terancam 7 Tahun Penjara
Kapolsek Gunung Putri AKP Didin Komarudin mengungkapkan kepada para pelaku dijerat dengan Pasal 365 tentang Pencurian.
"Kami kenakan Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara," ujarnya.