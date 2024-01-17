Letusan Gunung Kelud Kubur Peninggalan Candi Era Kerajaan Kediri

LETUSAN Gunung Kelud konon membuat peninggalan arkeologis Kerajaan Kediri hancur. Memang dari beberapa sumber bukti sejarah, Panjalu yang menjadi cikal bakal Kerajaan Kediri sering berpindah-pindah ibu kota karena peperangan.

Terakhir konon ibu kota kerajaan ini berlokasi di Daha, yang lokasinya diperkirakan berada di wilayah Kediri saat ini. Kerajaan Kediri ini memang menjadi warisan dari Raja Airlangga yang membagi dua bagi anaknya, satu merupakan Kerajaan Janggala dan satu lagi Kerajaan Panjalu.

Seiring perjalanannya waktu konon peninggalan kerajaan tak begitu banyak. Berbeda dengan Kerajaan Mataram Kuno yang meninggalkan banyak candi dan arca-arcanya, Kerajaan Kediri justru sedikit mempunyai peninggalan semacam itu.

Dugaannya sebagaimana dikutip dari "Sejarah Nasional Indonesia II : Zaman Kuno" letusan Gunung Kelud menjadi penyebab hilangnya peninggalan - peninggalan Kerajaan Kediri. Pernyataan ini ada benarnya ketika beberapa penemuan arkeologi tak terduga muncul. Indikasi adanya lahar Gunung Kelud yang menimbun candi-candi itu selama ratusan tahun muncul.

Peninggalan arkeologi dari masa Kadiri tersebut adalah Candi Gurah, Petirtaan Kepung, dan candi Tondowongso. Candi Gurah ditemukan secara tidak sengaja oleh penduduk pada tahun 1957, merupakan kompleks percandian bata yang terdiri dari candi induk dan tiga candi perwara di depannya.

Percandian ini terpendam sedalam kurang lebih 5 meter di bawah permukaan tanah sekarang. Struktur candi bata tersebut sudah sangat rusak, tetapi arca-arcanya yang dibuat dari batu masih utuh, yaitu arca Brahma, Sürya, Candra, dan Nandi.