Distribusikan Alat Tani, Relawan Ganjar-Mahfud Harap Tingkatkan Produktivitas Petani

LOMBOK BARAT - Sukarelawan Ganjar Mahfud (GAMA) Nusa Tenggara Barat (NTB) kini semakin intens dalam kegiatan kemanusiaan dengan mendistribusikan alat tani untuk memperkuat sektor pertanian di daerah Dusun Batu Tumpeng, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam upaya meningkatkan produktivitas petani, relawan ini dengan sukses menyalurkan berbagai alat pertanian kepada para petani yang membutuhkan.

Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian tetapi juga untuk memberikan dukungan nyata terhadap kesejahteraan petani lokal.

"Harapannya, melalui upaya ini, petani lokal dapat merasakan dampak positif jangka panjang, baik dari segi produksi maupun kesejahteraan," ungkap Hariadi Wijaya, salah satu Relawan Ganjar Mahfud (GAMA) NTB, Rabu (17/1/2024).

Dengan fokus pada distribusi alat tani, relawan Ganjar-Mahfud NTB berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di komunitas petani dan memastikan bahwa para petani memiliki alat yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan hasil panennya.

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memastikan ketersediaan alat yang dibutuhkan, dan mendukung optimalisasi hasil panen," kata Hariadi.