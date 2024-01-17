Ganjar Dukung Perajin Batik Lokal, Pertimbangkan Pembatasan Impor Batik Tiongkok

PEKALONGAN - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, mengatakan bakal mempertimbangkan kebijakan pembatasan impor batik dari Tiongkok.

Hal itu dilakukan lantaran dirinya mendapat banyak keluhan dari perajin batik lokal soal impor batik dari Tiongkok yang membuat kelestarian dan eksistensi produk batik lokal berkurang.

Hal itu diungkapkan Ganjar usai bertemu pengusaha muda, UMKM dan tokoh masyarakat di Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Seperti diketahui, Pekalongan telah lama menjadi sentra batik terkenal di seluruh Indonesia hingga mancanegara.

"Yang sekarang dikeluhkan adalah munculnya batik dari Tiongkok, karena harganya jatuh," ujar Ganjar di lokasi pada Selasai (16/1/2024).

Berdasarkan temuan itu, Ganjar mengaku bakal mempertimbangkan kebijakan pembatasan impor batik dari luar negeri, khususnya Tiongkok agar kesejahteraan perajin batik lokal terjamin.