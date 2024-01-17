Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Istri Oknum Pendeta Ngamuk Lempar Kursi ke Hakim, Tak Terima Suaminya Divonis 3 Tahun Penjara

Dharma Setiawan , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |11:38 WIB
Istri Oknum Pendeta Ngamuk Lempar Kursi ke Hakim, Tak Terima Suaminya Divonis 3 Tahun Penjara
Istri oknum pendeta yang lakukan pelecehan seksual lempar kursi ke arah hakim (Foto: iNews)
A
A
A

PEMATANG SIANTAR - Sidang vonis kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum pendeta di Pengadilan Negeri (PN) Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, berakhir ricuh.

Kericuhan tersebut terjadi lantaran istri terdakwa tidak terima dengan vonis yang dijatuhkan dan mengamuk di ruang sidang dengan melempar kursi ke arah hakim, saat ketua majelis hakim membacakan putusan vonis tiga tahun penjara pada terdakwa.

Perempuan berinisial MS yang duduk di kursi pengunjung sidang tersebut langusng berteriak histeris usai majelis hakim PN Pematang Siantar menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada suaminya.

Bahkan, wanita itu menerobos penjagaan petugas dan nekat melemparkan kursi ke arah majelis hakim yang diketuai Renni Pitua Ambarita, di ruang sidang Kartika, Selasa 16  Januari 2024.

Wanita paruh baya itu tidak terima suaminya JRP divonis 3 tahun karena terlibat kasus pencabulan terhadap seorang jemaatnya.

Aksi yang dilakukan MS sontak membuat suasana ruang sidang kartika menjadi heboh. Puluhan pegawai PN Kota Siantar berusaha menenangkan istri terdakwa.

Saat meronta karena tidak terima atas hukuman suaminya yang diputus oleh mejelis hakim selama tiga tahun penjara, MS melontarkan beberapa kalimat putusan tidak adil dan menuduh hakim dan jaksa menerima sogok atau suap atas kasus suaminya tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179447/kekerasan-qAQh_large.jpg
Polisi Periksa Staf Diduga Korban Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179048/pelecehan-3aA1_large.jpg
Polisi Akan Panggil Kepala SPPG di Bekasi yang Diduga Lecehkan Stafnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178891/nanik-mn8q_large.jpg
Kepala SPPG Bekasi Diduga Lecehkan Karyawan, BGN Langsung Proses Penonaktifan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178871/dapur-XqSZ_large.jpg
Dituduh Lakukan Pelecehan, Kepala SPPG Bekasi Sampaikan Klarifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173897/perindo-8ghY_large.jpg
Duh! Perempuan di Jaktim Jadi Korban Pelecehan Seksual Sejak SD oleh Ayah Tirinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163200/ponoes-U3E5_large.jpg
Ponpes Diduga Jadi Sarang Predator, Harus Ditutup jika Terbukti
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement