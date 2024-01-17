Diguyur Hujan Sejak Pagi, Makassar Kebanjiran

MAKASSAR - Hujan yang terus mengguyur Kota Makassar dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir.

Salah satu wilayah yang menjadi langganan banjir yakni Kecamatan Manggala. Bahkan ratusan warga di Perumnas Antang Blok X sudah mengungsi ke lokasi yang lebih aman.

Pasalnya rumah mereka sudah terendam banjir setinggi paha orang dewasa. Ratusan warga kini mengungsi ke Masjid Makkah dan Jabal Nur.

"Sudah didata pengungsinya ada sekitar 21 KK di Masjid Makkah, mereka sudah dievakuasi sejak tadi malam," ujar salah seorang petugas BPBD Kota Makassar yang menolak menyebutkan namanya kepada SINDONEWS, usai memantau lokasi pengungsian, Rabu (17/1/2024).

Sementara di lokasi pengungsi lain di Masjid Jabal Nur, ada sebanyak 114 jiwa dari 35 KK yang memilih meninggalkan rumahnya karena air semakin naik.

"Di lokasi ini lebih banyak karena memang daya tampungnya juga banyak," ujarnya lagi menambahkan.

BACA JUGA: Kronologi Bocah TK di Pekanbaru Dicabuli Sesama Temannya Hingga Alami Trauma

Selain di dua lokasi itu, wilayah yang terdampak banjir juga terjadi di Blok VIII, warga yang terdampak juga memilih mengungsi di Masjid Muttaqin.

Dia menyebutkan, pemerintah kota Makassar sudah menyalurkan bantuan awal untuk para korban banjir. "Mudah-mudahan secepatnya bisa disalurkan bantuan lebih agar para pengungsi bisa terjamin kebutuhannya," tuturnya.