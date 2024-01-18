Polisi Tinjau Korban Banjir di Bengkalis, Minta Warga Jaga Kamtibmas

BENGKALIS - Polsek Bukit Batu dan Polres Bengkalis meninjau korban banjir sekaligus menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak. Dalam kesempatan tersebut, polisi juga sekaligus menyampaikan pesan tentang Pemilu Damai.

Peninjauan ini dipimpin Kapolsek Bukit Batu Kompol Rifendi pada Kamis (18/1/2024) sekira pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini juga berama pihak pemerintah kecamatan dan pihak swasta. Dalam kegiatan ini pihak kepolisian juga mengimbau terkait pemilu agar warga nantinya tetap menjaga kondusifitas.

"Selain menyampaikan pesan pesan Kamtibmas dan Pemilu Damai 2024 pihak Polsek Bukit Batu juga memberikan bantuan sosial sembako kepada masyarakat dua desa yang terdampak banjir, berkolaborasi dengan pemerintah kecamatan," ucap Kapolsek Bukit Batu.

BACA JUGA:

Kegiatan ini dimulai dari Jalan Sungai tengok RT 03 RW 02 Dusun 1 Desa Temiang. Pihak Polsek dan rombongan disambut Kepala Dusun Desa Tamiang, A Lubis yang wilayahnya terendam banjir dan berdampak pada 27 KK.

"Terima kasih atas bantuanya dari pihak Polsek Bukt Batu kepada warga kami sekaligus apresiasi karena selama ini berhasil mewujudkan Kamtibmas yang aman dan kondusif serta suasana damai menjelang pelaksanaan Pemilu," kata Lubis.

BACA JUGA:

Sementara itu, kegiatan berikutnya ke daerah Desa Sukajadi RT 03 RW 03 Dusun Sungai Musuh Desa Sukajadi Kecamatan Bandar Laksamana. Di sini juga mendapat sambutan hangat dari masyarakat terutama penerima bantuan sosial sebanyak 35 KK.

"Terima kasih atas bantuan pihak Polri kepada masyarakat yang terdampak banjir, Kami tentunya mendukung apa yang dilakukan Pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek Bukit Batu, khususnya dalam pengamanan Pemilu Tahun 2024 yang lancar, aman, damai dan tidak saling menjelekan.," Kata Suhut Selaku Ketua RT 03 Desa Sukajadi mewakili 35 KK warga penerima bantuan sembako.