HOME NEWS JATENG

Kunjungi Museum di Ngawi, Ganjar Pranowo Kagumi Sosok KRT. Radjiman yang Peduli Budaya Bangsa

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |12:07 WIB
Kunjungi Museum di Ngawi, Ganjar Pranowo Kagumi Sosok KRT. Radjiman yang Peduli Budaya Bangsa
A
A
A

NGAWI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku mengagumi sosok Dr. KRT. Radjiman Widiyodiningrat yang sangat peduli dengan kebudayaan bangsa. Hal itu disampaikan usai keliling area Museum Roemah Voorzitter Van Het BPUPKI - Dr. KRT. Radjiman Widiyodiningrat, Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Kamis (18/1/2024).

"Yang menarik Dr. Radjiman ini orang yang sangat peduli pada budaya dan pakar budaya bangsa sehingga dia tuliskan bahwa apapun kondisi Indonesia pada saat itu dimana Eropa Belanda masuk yang secara kebudayaan mempengaruhi dia sampaikan kita harus selalu berpegang pada akar budaya," kata Ganjar.

"Itu ditunjukkan masyarakat Jogja ternyata karena beliau dari sana dan disanalah beliau. Kemudian beliau meyakini bahwa ternyata masyarakat Jogja itu kreatif dia mempertahankan budaya tapi tidak pernah meninggalkan kemodernan dengan kearifan yang dimiliki maka belajarnya tinggi," tambahnya.

Ganjar menjelaskan bahwa sosok KRT. Radjiman merupakan anak seorang kopral. Ia mengutip karya tulis Radjiman berkaitan dengan anak siapapun bisa menjadi apapun.

Ganjar yang diusung Partai Perindo pun menyampaikan pesan semangat bagi anak-anak muda agar tidak mudah menyerah.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
