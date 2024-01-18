Hadiri Bazar Murah dan Cek Kesehatan, Hary Tanoe dan Liliana Disambut Meriah Warga Tanah Tinggi

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo bersama Liliana Tanaja Tanoesoedibjo menghadiri kegiatan cek kesehatan gratis dan bazar minyak goreng Partai Perindo di Jalan Tanah Tinggi XII Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024). Kehadiran keduanya disambut sorak bahagia oleh masyarakat dengan lagu mars Mars Perindo.

Ratusan masyarakat Tanah Tinggi menyambut bahagia kehadiran kedua sosok pemimpin MNC Group tersebut. Masyarakat pecah dengan sorak ceria setelah sebelumnya telah mengikuti rangkaian acara senam sehat dan cek kesehatan.

Setelah menyampaikan salam dan menyapa masyarakat, Hary Tanoesoedibjo kemudian menyampaikan maksud dan tujuan kehadirannya di tengah masyarakat Tanah Tinggi. Dia menyampaikan bahwa kehadirannya untuk melakukan sosialisasi calon DPR RI dan DKI Jakarta.

Hary Tanoe mengaku senang kegiatan bazar sembako murah dan cek kesehatan gratis dilakukan oleh para Partai Perindo. Mengingat, ini kegiatan rutin yang sudah dilakukan oleh MNC Group sebelum Partai Perindo terbentuk.

“Partai Perindo hadir untuk melayani masyarakat. Kami hadir untuk melayani masyarakat. Indonesia sudah maju belum? Belum, karena masih banyak masyarakat yang belum mapan,” kata Hary Tanoe.

“Selama masih banyak rakyat yang belum mapan artinya negara tersebut belum maju. Untuk itu Partai Perindo hadir untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat yang belum mapan. Itu tujuannya,” tuturnya.

Hary Tanoe juga menjelaskan tujuan dibentuknya Partai PPerindo. Dia mengungkapkan, partai ini didirikan untuk membawa kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dia menyebut, pihaknya bersama MNC Peduli telah banyak melakukan bantuan sosial dengan jumlah penerima manfaat mencapai ribuan. Namun, hal itu tidak dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.