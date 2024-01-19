Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Donald Trump Ancam Kekacauan dan Keributan jika Dilarang dalam Pemilihan Pendahuluan di Colorado

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |18:27 WIB
Donald Trump Ancam Kekacauan dan Keributan jika Dilarang dalam Pemilihan Pendahuluan di Colorado
Donald Trump ancam kekacauan dan keributan jika dilarang dalam pemilihan pendahuluan di Colorado (Foto: Daly Mail via AP)
COLORADO - Donald Trump mendesak Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri dengan cepat dan tegas pengecualian dirinya dari pemilihan pendahuluan presiden di Colorado.

Dalam pengajuan ke pengadilan pada Kamis (18/1/2024), Trump mengatakan "kekacauan dan keributan" akan terjadi jika negara bagian lain mengikuti jejak Colorado dan melarangnya mengikuti pemilihan pendahuluan.

Pengadilan tinggi Colorado melarang Trump pada Desember 2023, menuduhnya terlibat dalam pemberontakan terkait kerusuhan Capitol.

Keputusan serupa di Maine ditunda oleh hakim negara bagian pada Rabu (17/1/2024).

Amandemen ke-14 konstitusi AS mengecualikan siapa pun yang terlibat dalam pemberontakan untuk memegang jabatan federal.

Namun dalam pengajuannya pada Kamis (18/1/2024), pengacara Trump berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku untuk jabatan kepresidenan, dan menulis bahwa jabatan tersebut tidak termasuk dalam daftar amandemen tersebut.

"Pengadilan harus membatalkan keputusan Colorado karena Presiden Trump bahkan tidak tunduk pada pasal 3, karena presiden bukan 'pejabat Amerika Serikat' berdasarkan Konstitusi," bunyi pengajuan tersebut, dikutip BBC.

“Dan bahkan jika Presiden Trump tunduk pada pasal 3, dia tidak ‘terlibat’ dalam apa pun yang memenuhi syarat sebagai ‘pemberontakan,” tambahnya.

Pria berusia 77 tahun ini tetap menjadi kandidat terdepan dalam pemilihan presiden dari Partai Republik, dan pengacaranya berpendapat bahwa diskualifikasinya dari pemungutan suara akan mencabut hak puluhan juta warga AS.

